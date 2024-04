Anatomia di un rapimento, iniziate le riprese del nuovo film Spike Lee / Denzel Washington

Il remake di Anatomia di un rapimento, capolavoro del maestro giapponese Akira Kurosawa che verrà reinterpretato a Hollywood dal duo Spike Lee e Denzel Washington, ha iniziato ufficialmente le riprese.

Come rivelato sul social network X dall'account ufficiale della casa di produzione A24, "Il numero 5 è in produzione": la foto mostra il regista Spike Lee e l'attore premio Oscar Denzel Washington mentre mostrano il numero cinque con la mano, in riferimento al fatto che il remake di Anatomia di un rapimento sarà il loro quinto lavoro insieme dopo Mo' Better Blues, He got game, Malcolm X e Inside Man. Le riprese principali del film iniziate circa due mesi dopo che A24 ha annunciato il progetto,, che sarà distribuito nelle sale in collaborazione con Apple e che successivamente arriverà in streaming in esclusiva su Apple TV+: nel cast ci saranno anche Halle Barry e Jeffrey Wright.

Ricordiamo che, dopo aver ripreso il ruolo del vigilante buono Robert McCall in The Equalizer 3, Denzel . Washington sarà visto a novembre nel cast de Il Gladiatore II, il tanto atteso sequel del kolossal di Ridley Scott, mentre prossimamente interpreterà il generale cartaginese Annibale in un nuovo film Netflix diretto da Antoine Fuqua. Nel frattempo, l'ultimo film di Spike Lee risale al 2020 con Da 5 Bloods del 2020, che originariamente avrebbe dovuto avere come protagonista proprio Denzel Washington.

Anatomia di un rapimento non ha ancora una data d'uscita, restate con noi per tutte le prossime novità.

