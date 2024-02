Anatomia di un rapimento, anche Halle Berry nel remake di Spike Lee?

Dopo l’annuncio del remake di Anatomia di un Rapimento con Denzel Washington, arrivano ulteriori novità sul futuro film di Spike Lee.

Secondo quanto riporta lo scooper Daniel Richtman, spesso attivo sul social X, sarebbe stato offerto un ruolo nel film a Halle Berry, come interprete della moglie di Denzel Washington. Non sappiamo ancora se l’attrice abbia accettato o no.

Anatomia di un Rapimento è un film del 1963 diretto dal leggendario regista Akira Kurosawa. La pellicola, capolavoro del cinema giapponese, è divisa esattamente in due atti, e racconta la storia di un imprenditore che ha appena deciso di fare il grande passo acquistando la fabbrica di scarpe in cui ha sempre lavorato. All’improvviso l’uomo riceve una telefonata che lo avverte del sequestro del figlio e gli intima di pagare immediatamente un riscatto oppure il giovane morirà. Successivamente si scopre che il bambino rapito non è suo figlio, ma quello di un suo fedelissimo dipendente. Il protagonista rimarrà attanagliato da un enorme dilemma, pagare il riscatto e fallire economicamente oppure lasciare il bambino nelle grinfie dei sequestratori.

Non è la prima volta che Spike Lee si cimenta nel remake di un film orientale. Il regista di “Fa la cosa giusta” aveva già realizzato un rifacimento di “Old-Boy” di Park Chan Wook, capolavoro sud-coreano, con scarso successo. Nel frattempo, Spike Lee ha detto la sua anche su Oppenheimer.