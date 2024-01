Anatomia di una Caduta, la star Samuel Theis accusata di molestie sul set del nuovo film!

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria ai Golden Globe 2024 che un membro del cast di Anatomia di una caduta si ritrova a dover affrontare uno scandalo. Samuel Theis, interprete del marito della protagonista della Palma d'Oro di Cannes, è stato accusato di violenza sessuale.

Dopo le accuse che hanno visto coinvolto Gerard Depardieu, il cinema francese è stato investito da una altra grandissima onda d'urto: Samuel Theis, volto di Anatomia di una Caduta, è stato accusato di violenza sessuale da un membro della troupe del suo nuovo film in uscita di produzione francese chimato Je le jure. A far trapelare la notizia, sarebbe stato un articolo di Liberation, ricondiviso in America da Screen Daily che avrebbe parlato di una donna appartenente alla troupe che sarebbe stata violentata dall'attore l'estate scorsa.

Secondo quanto scritto, il presunto incidente, sarebbe avvenuto a Metz, in Francia, in una appartamento affittato dalla produzione nel quale si stava svolgendo una festa esclusiva organizzata dalla troupe. La donna sarebbe stata, a quanto pare, troppo ubriaca per acconsentire. L'attore ha dichiarato che l'incontro sarebbe stato consensuale. Il suo avvocato ha risposto in prima persona alle accuse di Liberation, difendendo il suo assistito.

L'ultimo lavoro dell'attore, prima di cominciare la produzione di Je le Jure, è stato proprio il capolavoro di Cannes Anatomia di una caduta. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!