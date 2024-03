Anatomia di una caduta: la regista voleva un'altra canzone, non quella di 50 Cent

Chi ha visto Anatomia di una caduta sa quanto è importante la canzone che si sente all'inizio del film. E se vi dicessimo che la regista, Justine Triet, all'inizio voleva un'altra traccia e non quella di 50 Cent?

La canzone in questione che sentiamo nelle primissime battute di Anatomia di una caduta è P.I.M.P. di 50 Cent, celeberrima canzone del rapper statunitense tratta dal suo album d'esordio, Get Rich or Die Tryin'. Senza ovviamente farvi spoiler se non avete visto il lungometraggio vincitore dell'Oscar alla Miglior sceneggiatura originale (qua intanto il nostro commento finale agli Oscar 2024) sappiate che la canzone risulterà molto importante ai fini dell'indagine e del processo cardine del film.

Come vi dicevamo però la regista, Justine Triet, all'inizio voleva un altro brano per quel momento: Jolene di Dolly Parton, canzone che ha fatto la storia della musica country. E la voleva perché era molto tematica per Anatomia di una caduta, visto che parla di un possibile tradimento amoroso, cosa che sarebbe dovuta venire fuori in tribunale durante la riproduzione della canzone.

Il problema? Hanno rifiutato la richiesta della regista e della produzione, impedendo loro di inserirla nel film. "Ero molto arrabbiata" ha commentato Justine Triet, "ma alla fine sono davvero contenta della versione di 50 Cent". Anche perché si tratta di una versione strumentale di P.I.M.P. che ben si sposa con quello che accade nel film.

E voi la sapevate questa? Avreste preferito l'altra canzone?

