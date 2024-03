Anatomia di una caduta, la casa del film è su Airbnb a soli 90 euro

Anatomia di una caduta ha fatto incetta di premi e adesso la regista Justine Triet si prepara per la corsa agli Oscar dove il thriller ha conquistato ben cinque candidature tra cui quella come miglior film.

Il nuovo film di Triet è un capolavoro come scriviamo nella nostra recensione di Anatomia di una caduta: l'immagine evocativo della pozza di sangue contro il candore della neve nel poster ufficiale è il primo tassello verso l'incubo della protagonista Sandra, interpretata da Sandra Hüller, unica indiziata per la morte del marito nella loro casa, uno sperduto chalet di montagna. E proprio lo stesso chalet dove si consuma la tragedia di Anatomia di una caduta è in affitto sulla popolare piattaforma Airbnb!

Lo chalet, situato a 1400 m di altitudine nella località di Villarembert in Francia, è l'ideale per quattro ospiti: la struttura è un'antica casa coloniale ristrutturata ma è possibile affittare solo una parte dell'alloggio in quanto i proprietari abitano nella restante porzione della casa. Immersa tra i boschi, la location di Anatomia di una caduta è perfetta per un tour cinematografico o per qualche giorno di relax: tuttavia malgrado il pezzo davvero competitivo (90 euro a notte) provando a prenotare lo chalet non risultano date disponibili. Un surplus di prenotazioni dato l'enorme successo del film? È probabile sebbene, come sottolineato da alcuni utenti su X (ex Twitter) non è per tutti dormire dove un uomo è stato gettato giù dal balcone (seppur solo per finzione cinematografica).

Nell'attesa degli Academy Awards ecco dove guardare tutti i film candidati agli Oscar.