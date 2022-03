Anastasia: no, Disney Plus non ha rimosso il film negli USA per la guerra in Ucraina

Qualche giorno fa la Disney ha dovuto rimuovere dal catalogo USA di Disney Plus la pellicola Anastasia, film d'animazione acquisito dalla studio in seguito al risultato dell'annessione della 20th Century Fox. Tuttavia, come alcuni stanno lamentando sui social, questa mossa non centrerebbe nulla con lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia.

La coincidenza vuole che Anastasia, celebre film d'animazione Fox uscito nel 1997 e divenuto un grande successo, sia ambientato in Russia e tratti proprio dell'eredità della dinastia degli zar tramite la storia della piccola sopravvissuta allo sterminio della rivoluzione. Ma le cause della rimozione del film da Disney+ negli Stati Uniti non sono così politiche come potrebbe sembrare, dato che il conflitto in corso tra Ucraina e Russia non avrebbe nulla a che vedere con la questione e non sarebbe per nulla un atto di boicottaggio.

Anastasia è ancora fruibile negli altri territori al di fuori degli USA (Italia compresa) quindi è più probabile che il problema sia la questione dei diritti di sfruttamento digitale in America. Sappiamo che l'acquisizione della Fox da parte di Disney è stato un processo molto complicato dato che ha coinvolto un catalogo di film molto ampio, ciascuno con i propri diritti di sfruttamento. Quindi, è anche probabile che non si tratterà dell'ultima volta che un film del listino Fox verrà rimosso improvvisamente dalla piattaforma digitale (perlomeno negli USA).

Il boicottaggio degli Stati Uniti nei confronti della Russia sta avvenendo in altri modi: Disney ha già sospeso l'uscita dei suoi film in Russia, così come hanno fatto anche Warner, Paramount e Sony; il primo film a essere sospeso in Russia è Red, il nuovo lungometraggio della Pixar, che in Italia e nel resto del mondo arriverà su Disney+. Red è il nuovo capolavoro Pixar, secondo le prime recensioni.