Gli analisti prevedono un solido debutto da 35 milioni di dollari per Annabelle 3

Continua incessante la promozione dell'attesissimo Annabelle 3, terzo capitolo della serie di film spin-off dedicati alla bambola demoniaca di The Conjuring, ma in concomitanza con il marketing arrivano adesso anche le prime previsioni al boxoffice americano, che per gli analisti sono decisamente positive.

Stando ai dati forniti, infatti, Annabelle 3 di Gary Dauberman dovrebbe debuttare con la solida cifra di 35 milioni di dollari, più o meno la stessa cifra ottenuta dal film precedente, Annabelle: Creation, nell'agosto del 2017 - anche se in soli tre giorni, mentre qui si parla da mercoledì a domenica. L'uscita del film, in America, era inizialmente prevista per venerdì, ma la Warner Bros e la New Line Cinema hanno scelto di anticiparlo di due giorni, segno evidente che la produzione crede molto nel progetto e nelle sue possibilità di incasso.



Non sarà comunque il miglior traguardo tra gli spin-off del The Conjuring Universe, visto che The Nun aveva aperto con 56 milioni di dollari, chiudendo la sua corsa all'incasso con la bellezza di 366 milioni. Insomma, la norma dovrebbero essere incassi meno sostenuti ma comunque importanti, visto anche il ridotto budget con cui vengono girati questi titoli.

Annabelle 3 scritto e diretto da Gary Dauberman è atteso nelle sale italiane il prossimo 3 luglio.