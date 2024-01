Ana Ofelia Murguía è morta: era la nonna di Miguel in Coco

Ancora un lutto nel mondo del cinema. Si è spenta, all’età di 90, anni Ana Ofelia Murguía, attrice messicana che ha donato la voce al personaggio di Mama Coco nel capolavoro d’animazione della Pixar. L’interprete, vera icona del cinema messicano, lascia al suo pubblico una filmografia che l’ha vista protagonista per cinquant’anni.

Dopo aver riportato della morte di Tom Wilkinson, dobbiamo, a malincuore, tornare a condividere la notizia di una nuova scomparsa nel mondo della settima arte.

Ana Ofelia Murguía ha rappresentato il cinema messicano partecipando a decine di film e prodotti per la televisione a partire dalla fine degli anni ’60 del secolo scorso.

La notizia della dipartita dell’attrice è stata comunicata dall’Istituto Nazionale Messicano per le Arti e la Letteratura: “Con grande tristezza annunciamo la morte dell’attrice Ana Ofelia Murguía, parte del cast fisso della National Theater Company of Mexico e la cui carriera artistica è stata vitale per le arti performative del Messico”.

L’attrice ha saputo vincere, nel corso della sua carriera, i più prestigiosi premi nazionali relativi alle interpretazioni, e ha ricevuto, nel 2011, un premio speciale per il proprio incommensurabile contributo.

L'interprete era stata, inoltre, in grado di mostrarsi anche a un pubblico internazionale già in diverse occasioni prima di Coco, avendo avuto l’opportunità di lavorare, tra le altre cose, nel Dune di David Lynch e nel film Bandidas, diretto da Luc Besson, al fianco di Penélope Cruz e Salma Hayek.

Rivolgendo le più sentite condoglianze ai familiari e ai cari dell’attrice, vi lasciamo alla nostra recensione di Coco.