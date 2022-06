Ana de Armas, vacanze in Italia: le foto del lato b da urlo infiammano Instagram

Dopo le sue dichiarazioni su Marilyn Monroe e Blonde, nuovo film di Andrew Dominik in arrivo su Netflix, Ana de Armas è comparsa in Italia per le vacanze, come testimoniato dai nuovi scatti pubblicati sui social.

Sulla sua pagina ufficiale di Instagram, come potete vedere nel post allegato in calce all'articolo, l'attrice cubana ha mostrato i panorami mozzafiato che sta visando a bordo della sua barca: tra gli scatti anche un ritratto bollente del lato b in bikini che ha letteralmente fatto impazzire i fan, che hanno lasciato centinaia di migliaia di like di apprezzamento.

Vi ricordiamo che Ana de Armas tornerà presto su Netflix con l'action The Gray Man, nuovo film scritto, prodotto e diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo che include nel cast anche Ryan Gosling come protagonista e Chris Evans, nel ruolo del villain. Inoltre, nel corso dell'anno la star svelerà finalmente la sua attesissima interpretazione di Marilyn Monroe in Blonde di Andrew Dominik, adattamento del controverso romanzo omonimo scritto da Joyce Carol Oates. Infine, sempre entro la fine dell'anno sarà anche co-protagonista - di nuovo insieme a Chris Evans - per lil romantico action-adventure Ghosted, diretto da Dexter Fletcher e distribuito da Apple TV+.

Insomma, il 2022 per Ana de Armas sarà un anno molto prolifico: qualche mese fa, l'attrice è stata co-protagonista con Ben Affleck del thriller erotico di Adrian Lyne, Acque profonde, disponibile su Prime Video.