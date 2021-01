Ana de Armas va in trend dopo la storia con Ben Affleck: chi piange e chi gioisce

Nelle scorse ore abbiamo appreso della fine della storia d'amore tra Ben Affleck e Ana de Armas, forse l'evento di gossip più chiacchierato dell'intero 2020, e ovviamente la vicenda ha inondato i social network di reazioni, post e commenti.

Nello specifico, Ana de Armas è diventata trend-topic su Twitter dopo la diffusione della notizia della fine della relazione con Ben Affleck: stando a quanto riferito, le due star si sono ufficialmente separate dopo quasi un anno di relazione, e secondo People la decisione - sebbene bilaterale - sarebbe partita proprio dall'attrice cubana. Il motivo? La star di Blade Runner 2049 non desidera vivere a Los Angeles, mentre il protagonista di Batman v Superman di Zack Snyder non ha intenzione di trasferirsi perché è proprio a LA che vivono i suoi tre figli.

Alcuni fan della coppia hanno condiviso la propria delusione in merito alla questione, mentre altri hanno gioito del fatto che adesso Ana de Armas è di nuovo 'libera'.

Ricordiamo che l'attrice di Knives Out sarà una delle co-protagoniste nel prossimo film di James Bond, 007 No Time to Die, ma soprattutto interpreterà Marilyn Monroe nel biopic Netflix Blonde, che segnerà il ritorno alla regia di Andrew Dominik. Nel frattempo Ben Affleck, che spera di ottenere una nomination agli Oscar per la sua interpretazione in Tornare a vincere, prossimamente sarà di nuovo Batman per Justice League di Zack Snyder e The Flash di Andy Muschietti e si riunirà a Matt Damon per il nuovo film di Ridley Scott The Last Duel.

Affleck e Ana de Armas saranno visti nel thriller erotico Deep Water, ancora inedito, sul set del quale si conobbero oltre un anno fa.