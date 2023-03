Ana de Armas in trattative per Heat 2, rumor: il cast di Michael Mann continua a crescere?

A Hollywood le indiscrezioni sul casting di Heat 2 non si placano, e in queste ore si è parlato di un possibile coinvolgimento nel nuovo film di Michael Mann dell'attrice cubana Ana de Armas, recentemente candidata all'Oscar per Blonde di Andrew Dominik.

Secondo le informazioni ottenute dal famoso scooper Daniel RPK, infatti, Ana de Armas interpreterà Elisa, un nuovo personaggio introdotto da Michael Mann nel libro di Heat 2: si tratta dell'amante messicana di Neil McCauley (il personaggio interpretato da Robert De Niro nel film originale) la cui presenza è legata esclusivamente all'arco temporale del 1988, ovvero prima degli eventi raccontati in Heat - La sfida (questo perché, come forse saprete, Heat 2 è sia un prequel che un sequel di Heat, con una struttura che richiama quella de Il padrino - Parte Due).

Naturalmente si tratta solo di indiscrezioni che al momento è impossibile confermare ufficialmente, per quanto il nome di Daniel Richtman sia spesso citato tra quelli degli insider più autorevoli e 'precisi' del settore. Sempre il nostro, solo la scorsa settimana aveva dato per certo il ritorno di Al Pacino in Heat 2 e suggerito che un altro recente candidato all'Oscar, il giovane Austin Butler, protagonista di Elvis di Baz Luhrmann, è in pole position per ottenere il ruolo di Chris, che fu di Val Kilmer nel film del 1995.

Michael Mann tornerà al cinema con Ferrari, previsto per l'autunno 2023. Il regista ha confermato che Heat 2 sarà il suo prossimo film e che i lavori sul progetto sono in corso già da luglio 2022.