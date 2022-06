Ana de Armas si trasforma in Marilyn Monroe nel trailer di Blonde! C'è la data d'uscita

Mentre ancora si discute del celebre abito di Marilyn Monroe danneggiato da Kim Kardashian, finalmente la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato il primo trailer di Blonde, attesissimo nuovo lungometraggio di Andrew Dominik interpretato dalla star cubana Ana de Armas.

Il filmato, sorprendentemente in bianco e nero, si concentra in gran parte su una singola scena, in cui la Marilyn Monroe di Ana de Armas è seduta sulla poltrona del trucco, ma piange in modo incontrollabile. Mentre supplica il suo specchio: "Per favore, vieni. Non abbandonarmi", un chiaro riferimento al romanzo originale di Joyce Carol Oates. Questa 'lei', infatti, altri non è che Marilyn stessa, dato che alla fine del filmato Norma Jeane Mortenson scompare e Marilyn Monroe emerge completamente.

Come al solito potete ammirare il filmato promozionale all'interno dell'articolo facendo partire dal player che trovate in alto.

Ricordiamo che Blonde segnerà il grande ritorno del regista Andrew Dominik, dieci anni dopo l'uscita dell'acclamato gangster movie Killing Them Softly, con Brad Pitt e James Gandolfini. Il teaser rivela anche la data d'uscita del finto biopic su Marilyn Monroe, che arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix a partire dal prossimo 23 settembre.

Ovviamente vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.