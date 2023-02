Ana de Armas, la star di Blonde contro i social:'Il concetto di star del cinema è svanito'

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Ana de Armas ha affrontato un argomento spinoso, incolpando i social media per aver modificato totalmente il concetto di star del cinema e il mistero che una volta avvolgeva i divi di Hollywood. L'attrice non ha usato mezzi termini, puntando il dito anche contro la propria categoria.

"Sento che le nuove generazioni non hanno questo concetto, a causa dei social media. Ci sono così tante informazioni là fuori e si condivide troppo. Il concetto di star del cinema è qualcuno di intoccabile, che puoi osservare solo sullo schermo. Quel mistero è svanito. Per la maggior parte è anche colpa nostra: ce lo siamo fatti da soli. Nessuno nasconde più niente a nessuno" ha dichiarato la star di Blonde, finita al centro di una causa legale per un trailer 'bugiardo'.



L'attrice ha dichiarato di aver eliminato tutti i suoi account social tranne Instagram, che tuttavia usa a malapena:"Se dipendesse da me eliminerei Instagram in questo momento ma non posso. Capisco di non essere solo un'attrice. Ho altri brand con cui sto lavorando e ho altri impegni. È stato un bene per Blonde e per i film di cui voglio parlare. È complicato perché senti la pressione di condividere alcune intuizioni personali, o qualcosa sulla tua vita privata per mantenere le persone interessate a te. Serve trovare un equilibrio, in qualche modo, cosa che trovo difficile".



