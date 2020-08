Ana de Armas sorprende Ben Affleck con una moto personalizzata per compleanno

Anche dopo il lockdown, Ana de Armas e Ben Affleck continuano a far parlare di sé la stampa specializzata e i loro fan grazie a delle nuove foto caricate via sociale e a delle indiscrezioni trapelate dai siti di gossip americano, che questa volta hanno rivelato il bel regalo fatto dall'attrice al suo amatissimo Ben.

Come riportato, infatti, Ana de Armas (Knives Out, No Time To Die) ha regalato per il 48esimo compleanno di Ben Affleck una spettacolare moto customizzata. La star di Justice League e regista di Argo ha compiuto gli anni lo scorso 15 agosto e la compagna si è assicurata che fosse per lui un giorno da ricordare, regalandogli un splendida BMW verde costruita da zero e completamente personalizzata dai talenti di Hog WYLD, come riportato da People.com.



Stando al sito, la de Armas è stata vista scartare sorridente e felice insieme ad Affleck anche i due caschi abbinati, tanto che la coppia è stata anche fotografata mentre li indossava durante un giro di prova lungo la Pacific Palisades, in California. Affleck era raggiante e contento, l'attrice anche più del fidanzato.



Vi ricordiamo che le star si sono conosciute sul set di Deep Water, film di Adrian Lyne in uscita il prossimo anno.