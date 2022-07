Ana de Armas è sicura: 'Uno James Bond donna non serve a nessuno'

La superstar cubana Ana de Armas non sa chi sarà il prossimo 007 James Bond, ma di una cosa è certa: trasformare la spia al servizio segreto di sua Maestà in una donna non servirebbe a niente e a nessuno.

L'attrice di No Time to Die, che nell'ultimo film della saga con protagonista Daniel Craig ha interpretato la famosa anti-Bond Girl Paloma, svampita e buffa action-girl cubana, ha dichiarato a The Sun che una donna non dovrebbe mai interpretare James Bond nel franchise, perché non sarebbe di alcuna utilità:

“Non c'è bisogno di un Bond in versione femminile" sostiene Ana de Armas. "Non dovrebbe esserci alcun bisogno di rubare il personaggio di qualcun altro, no? Bond viene da un romanzo e porta gli spettatori nel mondo di quei romanzi, nel mondo di quell'autore, nel mondo di Bond. Sarebbe meglio creare nuovi ruoli femminili, non solo nei film di Bond ma in generale. E dare a quei ruoli femminili delle parti più sostanziali. Questo, secondo me, sarebbe molto più interessante rispetto al capovolgere i sessi dei personaggi."

A questo proposito vi ricordiamo che dopo l'attesissimo Blonde di Andrew Dominik, che uscirà su Netflix dl 23 settembre prossimo, Ana de Armas sarà la protagonista di Ballerina, nuovo action spin-off della saga di John Wick ambientato nello stesso universo narrativo nato dai film con Keanu Reeves. Il film sarà scritto da Emerald Fennell, regista e sceneggiatrice premio Oscar per il copione originale di Una donna promettente. Ballerina non ha ancora una data d'uscita, ma la action-girl Ana de Armas esordirà su Netflix da domani con The Gray Man, nuovo film dei fratelli Russo.