Ana de Armas sul set di Ballerina si fa il trucco per lo spin-off di John Wick

Le riprese di Ballerina sono iniziate ufficialmente in questi giorni e adesso dal social network Instagram è arrivata anche la prima foto della protagonista Ana de Armas sul set, o meglio...al trucco.

Come potete vedere dalla foto in calce all'articolo, postata dalla sua pagina ufficiale del social network Instagram proprio da Ana de Armas attraverso le Storie, l'attrice cubana in queste ore ha effettuato il primo giorno di lavoro sul set di Ballerina, e ha deciso di celebrare questo nuovo capitolo della sua carriera condividendo con i propri followers un momento immortalato durante una sessione al reparto trucco. "Ieri è stato il nostro primo giorno di riprese per Ballerina, ed è stato fantastico" ha scritto Ana de Armas nella didascalia: a giudicare dall'assenza di escoriazioni e ferite, pare che la produzione abbia deciso di iniziare a girare il film da una scena poco movimentata.

Ricordiamo che Ballerina sarà il primo spin-off cinematografico della saga di John Wick, giunta al terzo capitolo ufficiale e pronta ad uscire con un quarto e con un quinto episodio. John Wick 4 uscirà nel 2023, e nello stesso anno il franchise è destinato ad espandersi con la serie televisiva The Continental, incentrata sulla famosa catena di alberghi-rifugio per assassini al centro dei film e in uscita in esclusiva su Prime Video.

Per quanto riguarda Ana de Armas, dopo averla vista in No time to die, Acque profonde, The Gray Man e Blonde di Andrew Dominik, nei prossimi mesi i fan potranno rincontrarla in Ghosted di Apple TV+ ancora una volta al fianco di Chris Evans.