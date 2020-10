Ana de Armas rivela: 'Durante le riprese di 007 ho usato la voce di Marilyn Monroe!'

Ana de Armas è una delle attrici più richieste del momento, e oltre a vederla a novembre in 007 No Time To Die di Cary Fukunaga i suoi fan presto potranno ammirarla nei panni di Marilyn Monroe nel biopic Blonde, attesissimo nuovo film di Andrew Dominik.

L'attrice di Knives Out e Blade Runner 2049 ha trascorso un anno a prepararsi per interpretare l'iconica attrice nel dramma in uscita su Netflix, e proprio mentre stava per iniziare le riprese del film di Dominik ha ricevuto una chiamata dal regista Cary Joji Fukunaga, che le offriva un ruolo nella famosa saga spionistica. La de Armas Ha accettato la parte della nuova Bond Girl Paloma e i due progetti si sono sovrapposti, dandole solo tre settimane per prepararsi alle riprese.

Tuttavia, pochi giorni dopo essere arrivata sul set, il suo co-protagonista Daniel Craig si è infortunato e si è ritrovata con tre mesi di ferie, quindi è tornata a lavorare su Blonde e ha completato quel film tre giorni prima di riprendere i lavori su Bond. Se la sua agenda spiegata così vi sembra abbastanza densa, beh, ecco cos'ha rivelato durante un'intervista con Flaunt magazine:

"C'era un tale disordine nella mia testa. La seconda volta che sono dovuta tornare sul set di Bond, praticamente avevo finito di girare Blonde il venerdì precedente, e per No Time to Die ho iniziato lunedì. È stato un po' strano. Ricordo che alla mia prima scena per Bond, quel lunedì, ho iniziato a parlare come Marilyn. Cary ha dovuto bloccare tutto, ha detto: 'Woah-woah-woah! Aspetta un secondo, cosa sta succedendo? Chi saresti tu esattamente?'"

James Bond sarebbe dovuto uscire ad aprile ma è stato posticipato a novembre. Allo stesso modo, Blonde sarebbe dovuto arrivare in tempo per la stagione dei premi 2020 ma probabilmente adesso uscirà nel corso del 2021. Su Bond, la de Armas ha aggiunto:

"Non vedo l'ora che arrivi il momento e che avremo anche la possibilità di festeggiare dopo tutto il duro lavoro. Ancora non so se e quando vedrò i miei co-protagonisti, se ci sarà una prima. È l'ultimo film di Daniel e mi dispiacerebbe molto. E' stato molto emozionante per tutti".