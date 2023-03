Ana de Armas rincara la dose contro Hollywood: 'In Europa Blonde lo hanno apprezzato'

Nel corso di una nuova intervista promozionale in vista degli Oscar 2023, l'amatissima attrice cubana Ana de Armas è tornata a difendere Blonde di Andrew Dominik, uno dei film più controversi e polarizzanti degli ultimi anni che Hollywood e gli Stati Uniti tutti hanno largamente disprezzato.

Tuttavia l'accoglienza all'estero, specialmente in Europa, come molto spesso accade è stata totalmente differente, almeno in via generale: è una tendenza che gli autori conoscono, quella della Hollywood bacchettona e dell'Europa più libertaria (ne sa qualcosa Woody Allen), sebbene raramente l'argomento viene affrontato di petto. Ci ha provato Ana de Armas, che in una nuova intervista ha dichiarato:

"Quando abbiamo presentato il film in anteprima a Venezia, o anche al festival di San Sebastián, la reazione è stata molto più calorosa di quella ricevuta negli Stati Uniti. Naturalmente, la reazione che attira maggiormente i titoli dei giornali e di internet è quella che arriva qui, negli Stati Uniti, ma quella negli Stati Uniti non è stata l'unica esperienza vissuta da Blonde. Le lodi arrivate dall'Europa qui è difficile che facciano notizia, ma come artista puoi ripensare a ciò che hai vissuto in quei posti, o ai motivi per cui sei stato attratto da un progetto. Questo non cambierà. Puoi rivivere quei momenti con il regista e gli altri attori. Per quanto sia difficile quando alla gente non piace il tuo film, queste cose funzionano così. Non era un film fatto per compiacere le persone o per far piacere alle persone, comunque."

A questo proposito, vi abbiamo raccontato qualche tempo fa perché Blonde è volutamente maschilista e crudele, due caratteristiche che Hollywood forse non può proprio permettersi di includere in questo momento storico.