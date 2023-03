Ana de Armas protagonista dello spin-off di Spider-Man dedicato a El Muerto?

Dopo essersi assicurato un cast da urlo sia per Madame Web che per l attesissimo spin off di Kraven con Aaron Taylor Johnson e Russell Crowe, la Sony a quanto pare starebbe puntando a scritturare l'attrice candidata all'Oscar Ana de Armas per il film di Spiderman dedicato a El Muerto.

Secondo le informazioni ottenute dal solitamente affidabile ScreenGeek, e corroborate su Twitter anche dal famoso insider My Time to Shine, Ana de Armas sarà la protagonista femminile di El Muerto, ed è attualmente in trattative finali per recitare al fianco di Bad Bunny, che invece interpreterà il personaggio dei fumetti Marvel Benito Antonio Martínez Ocasio. Al momento non è noto quale sarà il ruolo di Ana de Armas nel progetto, ma in ogni caso per l'attrice cubana si tratterebbe dell'esordio nel mondo dei film dei supereroi.

Ana de Armas è diventata una delle attrici più richieste a Hollywood negli ultimi anni: la sua carriera di attrice è iniziata a Cuba, prima di una parte nella serie televisiva spagnola El Internado, e ben presto ha ottenuto diversi ruoli di lingua inglese per importanti produzioni di Hollywood, tra le quali ricordiamo Knock Knock, War Dogs, Blade Runner 2049, Knives Out e 007: No Time to Die. Di recente ha interpretato Marilyn Monroe in Blonde di Andrew Dominik, film prodotto e distribuito in esclusiva da Netflix che le è valsa una nomination agli Oscar come miglior attrice dell'anno, e sempre su Netflix è stata vista nell'action dei fratelli Russo The Gray Man, al fianco di Chris Evans e Ryan Gosling. Prossimamente ritroverà Chris Evans nel nuovo film Apple TV+ Ghosted, e sarà vista anche nell'action Ballerina, primo spin-off cinematografico della saga di John Wick.

Per altri contenuti, ricordiamo che nei giorni scorsi El Muerto ha perso la sua data di uscita precedentemente stabilita da Sony Pictures.