Ana de Armas e Penelope Cruz insieme su Netflix: ecco la data di uscita di Wasp Network

Come annunciato qualche tempo fa, il nuovo film di Olivier Assayas Wasp Network sarà distribuito da Netflix a livello internazionale, ma finalmente Variety ha reso nota la data di uscita.

Il film, un thriller politico ambientato a Cuba con protagonisti Penelope Cruz, Ana de Armas ed Edgar Ramirez, debutterà in tutto il mondo sulla piattaforma di streaming on demand il mese prossimo, più precisamente dal 19 giugno; gli unici mercati che faranno eccezione sono Cina, Europa dell'est, Grecia, Portogallo, Medio Oriente e Francia, dunque il pubblico italiani potrà godersi direttamente da casa uno dei titoli presentati alla scorsa edizione del Festival di Venezia.

Wasp Network si basa sulla vera storia dei Cinque cubani, ufficiali dell'intelligence che furono arrestati in Florida negli anni '90 e in seguito condannati per spionaggio e altre attività illecite. Il film segue René González (Ramirez), un pilota cubano che lascia moglie e figlia alle spalle per iniziare una nuova vita a Miami. Dopo aver unito le forze col gruppo di esiliati cubani noto come Wasp Network, entra a far parte di un anello di spionaggio incaricato di osservare e infiltrarsi in organizzazioni cubano-americane pensate per combattere Fidel Castro.

Assayas, acclamato regista francese cui crediti includono il vincitore di Cannes Personal Shopper e la miniserie Carlos, ha scritto la sceneggiatura partendo dal libro di Fernando Morais "Gli ultimi soldati della guerra fredda". Il cast comprende anche Gaël Garcia Bernal, Leonardo Sbaraglia e Wagner Moura.

