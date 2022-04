Ana de Armas parla di Marilyn Monroe e Blonde: 'Il più grande ruolo della mia carriera'

Dopo il recente paragone di Blonde con Toro Scatenato e Quarto Potere fatto dal regista e sceneggiatore Andrew Dominik, a parlare del prossimo, attesissimo film su Marilyn Monroe è stata Ana de Armas, superstar cubana protagonista del progetto targato Netflix.

In un'intervista con Entertainment Weekly, l'attrice di Knives Out - Cena con delitto, vista recentemente in 007 No Time to Die e Acque profonde, ha dichiarato: "È stato il lavoro più intenso che abbia mai fatto come attrice", ha detto. "Mi ci è voluto un anno per prepararmi: ricerca, accento e tutto ciò che puoi immaginare. Ho letto un sacco di materiale, ho parlato con Andrew Dominik per mesi mentre mi preparavo per iniziare. Sono stati tre mesi di riprese ininterrotte, un programma folle"

Ana de Armas ha aggiunto: "È stata la cosa più bella che abbia mai fatto. Non vedo l'ora che esca. È un film molto speciale e Andrew è un genio. È uno dei migliori registi con cui abbia mai lavorato".

Parole che sicuramente faranno fremere d'attesa i fan di Andrew Dominik, che attendono un nuovo film del regista dal 2012, anno di uscita del crudo neo-noir con Brad Pitt, Killing them softly. Da allora il regista ha diretto due documentari, entrambi dedicati alla figura del cantautore Nick Cage - i meravigliosi One more time with feeling e This much I know to be true, il secondo ancora inedito in Italia e presentato al Festival di Berlino a febbraio scorso) e due episodi della seconda stagione dell'acclamata serie tv di Netflix Mindhunter. Ma di certo non lo si può definire un regista prolifico: del resto, dal 2000, l'anno del suo esordio nella patria Australia, ha diretto solo tre lungometraggi, lo sconvolgente Chopper, il pluripremiato e osannato L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford e il già citato Killing them.

Secondo quanto riferito, Blonde dovrebbe debuttare in uno dei maggiori festival cinematografici del mondo prima di esordire su Netflix: al momento non ci sono date, dunque rimanete sintonizzati. Per altre letture scoprite la storia dell ultimo film di Marilyn Monroe.