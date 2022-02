Ana de Armas, non solo Blonde: in quanti film la vedremo nel 2022?

La carriera di Ana de Armas sembra ormai aver spiccato il volo: la partecipazione a No Time to Die è stata la definitiva consacrazione per l'attrice, che già aveva sfoggiato il suo talento in Blade Runner 2049 e, soprattutto, Cena con Delitto. Questo 2022, dunque, potrebbe essere un anno decisivo per la star cubana!

Nel corso dei prossimi mesi, infatti, vedremo Ana de Armas in ben tre progetti, tutti parecchio attesi per diversi motivi: partiamo da Deep Water, unico film del terzetto ad avere già una data d'uscita (il film esordirà il prossimo 18 marzo su Hulu negli Stati Uniti, mentre finirà nel catalogo Prime Video per il resto del mondo). Il trailer di Black Water ci ha già permesso di farci un'idea di ciò che vedremo in quello che si preannuncia come un thriller ad alto tasso erotico.

The Gray Man, invece, non ha ancora una data d'esordio: lo scorso dicembre i fratelli Russo ci aggiornarono sullo stato della lavorazione, confermando comunque l'intenzione di far esordire in sala il film con Ryan Gosling e Chris Evans entro la prossima estate.

Il più atteso del trio è probabilmente Blonde: il biopic su Marilyn Monroe, anch'esso ancora senza data d'uscita, vedrà Ana de Armas nei panni della leggendaria diva di A Qualcuno Piace Caldo e Gli Uomini Preferiscono le Bionde; un'opera che sembra destinata a far discutere, soprattutto dopo la decisione di rendere Blonde un film vietato ai minori di 17 anni.

E voi, quale di questi film siete più curiosi di vedere? Credete che la star di Knock, Knock abbia dimostrato di meritare il successo di cui sta godendo dopo anni di gavetta? Diteci la vostra nei commenti!