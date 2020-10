Ana de Armas mozzafiato nelle nuove cover di Vogue Mexico: ecco le foto!

La produzione di No Time To Die non ha avuto dubbi. Ana de Armas è perfetta per il franchise di James Bond, nel venticinquesimo capitolo che vedrà per l'ultima volta Daniel Craig nel ruolo dell'agente 007. E il ruolo assegnato a de Armas è quello di un personaggio combattivo e risoluto come l'agente della CIA Paloma.

In No Time To Die, Paloma affiancherà e supporterà Bond e Ana de Armas ha descritto con due aggettivi piuttosto significativi come 'irresponsabile' e 'vivace'. Per Ana de Armas si tratta di una grande occasione per poter consolidare un percorso emergente piuttosto significativo nel panorama hollywoodiano.



Di recente è stata molto documentata la relazione di Ana de Armas con Ben Affleck, una delle star più tormentate e chiacchierate di Hollywood, reduce dai problemi di salute legati alle sue dipendenze e dal divorzio, nel 2018, da Jennifer Garner.

Ana de Armas si è fatta notare nel sequel di Blade Runner di Ridley Scott, Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve.

L'attrice e modella cubana aveva debuttato a Hollywood un paio d'anni prima, recitando in Knock Knock con Keanu Reeves e Nell'ombra di un delitto, sempre al fianco della star di Matrix.

No Time To Die comprende nel cast anche Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Christoph Waltz, Ben Whishaw, Ralph Fiennes e Jeffrey Wright.

La regia è affidata a Cary Fukunaga (True Detective).