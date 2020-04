Ana de Armas mozzafiato su Instagram per il nuovo film Netflix, Sergio

La modella e attrice cubana Ana de Armas è comparsa sul social network Instagram per ricordare ai suoi follower che fra qualche giorno sul servizio di streaming on demand Netflix sarà disponibile il suo nuovo film Sergio.

La de Armas ha scritto: "Il mio nuovo film SERGIO uscirà venerdì 17 aprile su NETFLIX. Lavorare in questo film è stata un'esperienza straordinaria e mi è piaciuto molto interpretare Carolina Larriera, una donna molto interessante, intelligente e forte. Ecco alcuni ricordi di quei giorni."

Ambientato alla caotica alba dell'invasione americana dell'Iraq, il film segue la vita del grande diplomatico ONU Sergio Vieira de Mello, che rimane coinvolto nella missione più infida della sua carriera. Nei panni del protagonista troviamo Wagner Moura, mentre come anticipato dalla stessa Ana de Armas nel suo post l'attrice sarà Carolina Larriera: tratto da una storia vera, Sergio è diretto dal regista Greg Barker.

Se volete, in basso potete trovare anche il trailer ufficiale.

Vi ricordiamo che Ana de Armas tornerà su Netflix con Blonde di Andrew Dominic, nuovo biopic nel quale la star impersonerà Marilyn Monroe. Inoltre, prossimamente la rivedremo anche in 007: No Time To Die e nel thriller erotico Dark Water, diretto da Adrian Lyne, nel quale reciterà al fianco del suo nuovo compagno di vita Ben Affleck.