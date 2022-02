Ana de Armas, le migliori interpretazioni: 3 film in cui è magnetica!

Siete rimasti affascinati da Ana de Armas? Avete notato anche voi il grande talento dell'attrice di origini cubane? Allora venite con noi alla scoperta dei suoi migliori film.

Ne è passato di tempo da quando Ana De Armas si aggirava per i corridoi del collegio Laguna Negra nella serie di produzione spagnola El Internado, o da quando la vedevamo apparire le prime volte sul grande schermo in pellicole come Mentiras y gordas o Una rosa de Francia.

La ragazza da allora ha fatto strada, così tanta che è arrivata a Hollywood e vi ha preso residenza, dato che ultimamente è sempre più coinvolta nei progetti di punta dell'industria cinematografica.

Da Knock Knock e Nell'ombra di un delitto al fianco di Keanu Reeves a Trafficanti con Jnah Hill e Miles Teller, da The Informer con Rosamunde Pike e Joel Kinnaman a Wasp Network con Penelope Cruz e Edgar Ramirez, passando per progetti come Blade Runner 2049, Cena con Delitto - Knives Out e l'ultimo film di Bond, No Time To Die, la carriera di Ana è davvero solo in salita, e non accenna a fermarsi.

Qui abbiamo raccolto quelle che per noi sono le sue tre migliori interpretazioni, ma in futuro chissà quante volte ancora catturerà la nostra attenzione con il suo fascino magnetico. Dopotutto, a breve la vedremo nei panni di Marilyn Monroe nel film Netflix Blonde, mentre è stata scelta per sostituire Scarlett Johansson in Ghosted, la pellicola con Chris Evans diretta da Dexter Fletcher.