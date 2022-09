Ana de Armas in lacrime a Venezia: 14 minuti di standing ovation per Blonde

A Venezia ha finalmente debuttato Blonde, nuovo attesissimo film dell'acclamato regista australiano Andrew Dominik dedicato a Marilyn Monroe, accolto talmente calorosamente in sala da aver spinto la protagonista Ana de Armas alle lacrime.

Ovviamente destinato a dividere per la sua forma sperimentale da flusso di coscienza e soprattutto per i temi e gli argomenti tratti e le immagini forti mostrate senza censura, Blonde, che ha attualmente un punteggio dell'86% su Rotten Tomatoes e del 66/100 su MetaCritic, a Venezia è stato accolto da una standing ovation di 14 minuti.

Secondo la scienza non particolarmente esatta del rituale 'applausometro da festival', i 14 minuti di standing ovation di Blonde equivalgono ad una sorta di record per questa edizione della Mostra: qualche giorno fa 'in testa' era andato The Banshees of Inisherin di Martin McDonagh, con Colin Farrell e Brendan Gleeson, che aveva strappato una standing ovation di 13 minuti; rimangono storiche, ma nella cornice del Festival di Cannes, che ha una vera e propria tradizione in fatto di applausometri, quelle per Il labirinto del fauno di Guillermo Del Toro, di ben 22 minuti!, e quella di Mad Max Fury Road di George Miller, che addirittura portò la sala ad applaudire durante la proiezione, al termine del primo atto del film - quando si spegne il bengala nella tempesta di sabbia, per intenderci.

Blonde di Andrew Dominik, lo ricordiamo, uscirà su Netflix a partire dal 28 settembre.