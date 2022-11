Ana de Armas e Keanu Reeves insieme per Ballerina: in quale film hanno già recitato?

Le riprese di Ballerina con Ana de Armas sono partite solo da pochi giorni e già ci sono i primi fuochi d'artificio: stando a quanto riferito infatti Keanu Reeves apparirà come John Wick nel primo spin-off cinematografico della saga, ma non è la prima che i due attori condividono lo schermo.

Forse non tutti infatti ricordano il controverso Knock Knock di Eli Roth uscito nel 2015, geniale variazione 'psicologica' di quel filone 'torture porn' intorno al quale la carriera dell'autore ha sempre ruotato. Knock Knock, remake di Death Game Peter S. Treynor uscito nel 1977 con Sondra Locke, Colleen Camp, e Seymour Cassel, è la storia di un padre di famiglia che, rimasto a casa nel giorno della Festa del papà a causa di un infortunio alla spalla, riceve la visita inaspettata di due giovani e avvenenti ragazze che si presentano alla sua porta in cerca di aiuto durante una terribile tempesta: l'uomo le lascia entrare in casa e da quel momento la sua vita cambierà per sempre.

Il remake diretto da Eli Roth vede Keanu Reeves nel ruolo del protagonista e Ana de Armas nei panni di una delle due sadiche antagoniste (l'altra è interpretata da Lorenza Izzo, all'epoca moglie del regista): dunque Ballerina sarà il secondo film nel quale Keanu Reeves dividerà lo schermo con Ana de Armas, ma questa volta sarà l'attrice cubana la protagonista.

Tra l'altro, vi segnaliamo che Ballerina includerà anche Ian McShane, altro volto celebre della saga cinematografica di John Wick.