Ana De Armas di nuovo con Keanu Reeves: dopo 007 sarà in Ballerina, spin-off di John Wick

Le riprese di John Wick 4 sono terminate, ma il franchise è più vivo che mai e si appresta ad una rivoluzione: Deadline riporta infatti che Ana De Armas è vicinissima al ruolo da protagonista di Ballerina, spin-off cinematografico della saga con Keanu Reeves.

L'attrice cubana, fresca del successo di 007 No Time To Die, nel quale ha messo in mostra le sue doti action nei panni della spia Paloma, aveva già lavorato con Keanu Reeves nel geniale thriller-horror da 'torture porn psicologico' Knock, Knock, diretto da Eli Roth: la trama di Ballerina rimane segreta, ma Deadline segnala che il film - ambientato nell'universo di John Wick, fatto di hotel eleganti, letali assassini e misteriose organizzazioni underground - seguirà una giovane assassina in cerca di vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia. Il personaggio ha già fatto una fugace apparizione in John Wick: Chapter 3 – Parabellum: era la ballerina che si stava anche allenando per diventare un'assassina.

Com'è stato rivelato in precedenza, Len Wiseman dirigerà Ballerina, la cui sceneggiatura proviene da Shay Hatten, noto per Army Of The Dead di Zack Snyder e John Wick: Chapter 3 – Parabellum. Il film avrà un budget da $50-80 milioni, e al momento non è chiaro se Keanu Reeves comparirà nella storia, anche se è possibile che sia lui che Anjelica Huston possano tornare.

La stella di Ana De Armas è una delle più brillanti ad Hollywood in questo momento: la candidata al Golden Globe è attualmente in post-produzione sul film Netflix da 200 milioni di dollari dei fratelli Russo, The Grey Man, con Ryan Gosling e Chris Evans, e sul tanto atteso film biografico su Marilyn Monroe, Blonde, diretto da Andrew Dominik e in uscita sempre per Netflix. Per quanto riguarda il franchise di John Wick, oltre al già annunciato quinto capitolo la saga continuerà anche nello spin-off tv The Continental, incentrato su un giovane Winston e sulla celebre catena d'alberghi al centro della saga.