Ana de Armas e Julia Garner sono le star più amate del 2020 secondo IMDb

Come ogni anno, il sito IMDb stila una classifica della 10 star più amate degli ultimi 12 mesi, e quest'anno a guidare la Top 10 del movie database di internet troviamo Ana de Armas, interprete del fantastico Knives Out di Rian Johnson e star più chiacchierata di Hollywood dopo il suo fidanzamento con Ben Affleck.

Sorprende trovare lei al primo posto e molti altri nomi altisonanti decisamente più in basso, come ad esempio quello di Henry Cavill, interprete di Superman nel DCEU e di Geralt di Rivia in The Witcher di Netflix. Ad ogni modo gli attori e le attrici arrivati a occupare un posto nella Top 10 sono davvero variegati e alcuni addirittura impensabili, non per la loro bravura ma per l'impatto effettivo che hanno sul grande pubblico.



Ad esempio, sorprende vedere al secondo e terzo posto Julia Garner (Ozark) e Anya Chalotra (The Witcher) e solo al sesto Margot Robbie.



Ad ogni modo, ecco la Top 10 completa delle star più amate del 2020 secondo IMDb:



1. Ana de Armas

2. Julia Garner

3. Anya Chalotra

4. Millie Bobby Brown

5. Erin Moriarty

6. Margot Robbie

7. Aidan Gallagher

8. Anya Taylor-Joy

9. Linda Cardellini

10. Henry Cavill

Curiosità e fun fact: 8 star su 10 hanno partecipato negli ultimi tre anni a una serie o un film Netflix.