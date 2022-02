Ana De Armas, quanto guadagna la star di No Time to Die? Il suo cachet

Dopo essere apparsa in No Time To Die, Ana de Armas è pronta a tornare sui nostri schermi con il primo film vietato ai minori di Netflix, Blonde. É sicuramente un periodo d'oro per l'attrice cubana, che ha colpito tutti nei panni della nuova "Bond Girl". Ma quanto ha guadagnato per il ruolo? Ecco cosa sappiamo.

É a tutti ben noto lo stipendio faraonico percepito dal suo collega, Daniel Craig, in No Time To Die. Per la sua pellicola d'addio all'agente 007, l'attore ha infatti ottenuto ben 25 milioni di dollari. Niente male, considerando che il resto del cast è stato pagato decisamente meno, anche giustamente se si considera che Craig è il volto della saga al momento. O almeno, lo è stato fino ad adesso, perché come sappiamo l'attore lascerà il ruolo, e al suo posto arriverà un collega ancora ignoto.

Secondo alcune testate, Ana de Armas avrebbe invece guadagnato circa 70.000 dollari, a cui potrebbero in seguito essersi aggiunti alcuni bonus. Un numero che sembra infinitesimale rispetto a quanto ottenuto da Craig, ma bisogna considerare che l'attrice cubana ha avuto molto meno screen time rispetto al collega, al netto delle disparità salariali che come riportato da diverse attrici esistono ad Hollywood. Il patrimonio dell'attrice, invece, ammonterebbe al momento a circa 5 milioni di dollari, con un cachet medio di 600.000.