Ana De Armas, i follower impazziscono per il nuovo cagnolino dell'attrice

Ana De Armas è probabilmente una delle star di Hollywood più benvolute del momento, con una popolarità in continua ascesa soprattutto dopo l'uscita allo scoperto della sua relazione con il collega Ben Affleck. Possibile farsi amare ancora di più dai propri fan? Un modo c'è, e lo conosciamo tutti.

Inutile girarci in torno: gli animali sono un jolly, da questo punto di vista. La bella e brava Ana, dal canto suo, è sempre stata amante dei cani: l'attrice ha già avuto un cagnolino chiamato Elvis, mentre il suo compagno ha un pastore tedesco chiamato Hutch e un bellissimo labrador di nome Martha Stewart.

Ana De Armas ha dunque pensato bene di aggiungere un nuovo membro alla sua famiglia: il nuovo, anzi, la nuova arrivata si chiama Salsa e i fan della star di No Time to Die sono già letteralmente impazziti per lei dopo il post dedicatole dall'attrice su Instagram. "Benvenuta in famiglia, Salsa" si legge nel post di De Armas: il riferimento è, presumibilmente, alla "famiglia allargata" composta dai già citati cani di Ben Affleck.

A tal proposito, pare proprio che la storia tra Ana De Armas e Ben Affleck continui ad andare a gonfie vele; l'attrice, qualche tempo fa, si è mostrata su Instagram nel look per il suo nuovo film, Sergio.