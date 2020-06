Ana de Armas, i figli di Ben Affleck la adorano: la prova su Instagram

Far accettare ai figli avuti da un precedente matrimonio l'arrivo nella loro vita di una persona che non sia uno dei loro genitori biologici non è mai impresa semplice, come potranno testimoniare tante coppie separate i cui membri abbiano avuto relazioni con nuovi compagni: a Ben Affleck e Ana de Armas, però, sembra essere andata piuttosto bene.

La star di Batman v Superman, come tutti saprete, ha una relazione con l'attrice di Blade Runner 2049 da inizio anno: i due sono una delle coppie più chiacchierate del momento, ma per la futura protagonista di No Time to Die c'è stata una dura prova da superare.

Affleck ha infatti ben tre figli avuti dal precedente matrimonio con Jennifer Garner: sarà riuscita la nuova compagna dell'attore a farsi benvolere da Violet, Seraphina e Samuel? Beh, stando a quanto si vede sui social sembrerebbe proprio di sì!

Su Instagram è infatti apparsa qualche ora fa una foto in cui si vede un cartonato a grandezza naturale di Ana de Armas apparso fuori l'ingresso di casa Affleck e, stando alla descrizione della foto, sarebbero stati proprio i tre pargoli dell'attore a piazzarlo lì! Che dire: una manifestazione d'affetto piuttosto plateale, non trovate?

Mentre Ana de Armas presenta il nuovo film Netflix di cui è protagonista, intanto, Ben Affleck è finito nella bufera per una questione di whitewashing relativa ad uno dei suoi film più famosi.