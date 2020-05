Ana de Armas festeggia il compleanno con Ben Affleck: le romantiche foto su Instagram

Ana de Armas, la splendida attrice cubana di Blade Runner 2049 e Cena con Delitto - Knives Out, ha compiuto trentuno anni in queste ore, ed è comparsa sul social network Instagram per ringraziare i suoi fan.

"Grazie mille per gli auguri di compleanno e per l'amore!" ha scritto la de Armas nel post che trovate in calce all'articolo, "festeggio ad un altro grande anno": scorrendo le immagini pubblicate sulla pagina ufficiale della star, potete vedere un riepilogo della giornata che la de Armas ha trascorso con la sua nuova fiamma, Ben Affleck.

La coppia ha infuocato le pagine di gossip fin dall'inizio della quarantena: come riportato in precedenza, Affleck e la de Armas si sono incontrati sul set del loro prossimo film Deep Water, thriller erotico diretto da Adrian Lyne incentrato su una coppia con una relazione aperta che rimane invischiata in un omicidio, col personaggio di Affleck che diventa il principale sospettato dopo la scomparsa degli altri amanti della sua compagna (la de Armas).

Prossimamente, rivedremo Ben Affleck in The Last Duel, nuovo film di Ridley Scott che Affleck ha scritto insieme a Matt Damon e che includerà nel cast anche Damon e Adam Driver, mentre Ana de Armas sarà la co-protagonista di James Bond: No Time To Die e la protagonista di Blonde, biopic su Marilyn Monroe.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Tornare a Vincere e alla recensione di Sergio.