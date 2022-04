Ana de Armas entra nella saga di John Wick di Keanu Reeves: sarà la letale Ballerina!

Voci sull'ingresso di Ana de Armas nel franchise di John Wick si stavano rincorrendo ormai da qualche mese, ma ora durante la presentazione di Lionsgate al CinemaCon, è stato ufficializzato che la star cubana sarà la protagonista di Ballerina, il primo spin-off del franchise con Keanu Reeves.

Il progetto è stato confermato nel corso della convention, e sebbene non siano state rivelate ulteriori informazioni, sappiamo che la sceneggiatura è stata scritta da Shay Hatten, che in precedenza aveva già scritto quella di John Wick: Chapter 3, mentre la regia sarà affidata a Len Wiseman. Ballerina racconterà la storia di una giovane assassina che cerca vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia. Al momento non è chiaro se Keanu Reeves comparirà nel film in qualche maniera.

Ballerina sarà il primo spin-off della saga di John Wick, giunta al terzo capitolo ufficiale e pronta ad uscire con un quarto e un quinto episodio. Il franchise è destinato ad espandersi a macchia d'olio, dato che sul piccolo schermo è già in programma la serie televisiva The Continental, incentrata sulla famosa catena di alberghi-rifugio per assassini al centro dei film. Le riprese di Ballerina inizieranno nei prossimi mesi, quindi continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

Vi ricordiamo che i fan di Ana de Armas, dopo averla vista nel grande ritorno di Adrian Lyne Acque profonde, nei prossimi mesi incontreranno la star anche in The Gray Man dei fratelli Russo per Netflix, insieme a Chris Evans e Ryan Gosling, Ghosted di Apple TV+ ancora con Chris Evans e soprattutto di nuovo su Netflix per l'attesissimo Blonde di Andrew Dominik, nel quale interpreterà Marilyn Monroe in quella che è già stata definita la parte più importante della sua carriera.