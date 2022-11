Ana de Armas entra nel mondo di John Wick: al via le riprese dello spin-off Ballerina

Dopo averla ammirata nel controverso Blonde di Andrew Dominik, disponibile su Netflix, Ana de Armas è pronta a dedicarsi ad un progetto totalmente diverso: lo spin-off della saga di John Wick Ballerina, le cui riprese inizieranno ufficialmente la prossima settimana.

A riferirlo è stato in queste ore TV Line, con l'annuncio arrivato dal CEO di Lionsgate Jon Feltheimer durante l'ultima chiamata degli investitori: si tratta dell'ultimo aggiornamento riguardante le prospettive future per il franchise con Keanu Reeves, dopo che nei giorni scorsi abbiamo appreso che la serie prequel The Continental arriverà su Prime Video a livello globale (Italia inclusa).

Ricordiamo che Ana de Armas sarà la protagonista di Ballerina, uno spin-off di John Wick: Capitolo 3 - Parabellum che seguirà una giovane assassina addestrata nella 'scuola di danza' vista nel terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves: la storia segue la ragazza nella sua ricerca di vendetta contro coloro che hanno ucciso la sua famiglia. Il film sarà diretto dal regista di Underworld Len Wiseman, che dirigerà da una sceneggiatura di Shay Hatten, noto per Army of the Dead di Zack Snyder e lo stesso John Wick: Capitolo 3 – Parabellum. La De Armas aveva anche rivelato, in un'intervista all'inizio di quest'anno, che Emerald Fennell, sceneggiatrice premio Oscar e regista di Una donna promettente, ha fornito gli ultimi ritocchi alla sceneggiatura per aggiungere un punto di vista femminile.

Questo è tutto ciò che si sa finora su Ballerina, con gli altri membri del cast ancora sconosciuti. Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti, che a questo punto non tarderanno ad arrivare.