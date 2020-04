Ana de Armas:'Ecco com'è recitare con attori bellissimi come Keanu Reeves e Daniel Craig'

Nel corso della sua ancor breve carriera, Ana de Armas ha recitato al fianco di alcune delle star più note e affascinanti di Hollywood, tra cui Keanu Reeves, Ryan Gosling e Daniel Craig. In una recente intervista, de Armas ha parlato di come sia effettivamente recitare al fianco di attori attraenti come quelli appena elencati.

Con Keanu Reeves, Ana de Armas ha lavorato all'inizio della sua carriera negli Stati Uniti. Prima di trasferirsi negli USA aveva lavorato in Spagna ma l'inglese lo imparò soltanto negli States, recitando in Knock Knock ed Exposed:"Mi sono divertita moltissimo a lavorare con Keanu e siamo diventati così amici. Mi sono divertita. Mi ha chiamata quando stava producendo Exposed e ha detto 'Non riesco ad immaginare nessuna migliore per interpretare questo ruolo'".



L'attrice si definisce anche molto fortunata a lavorare con attori così affascinanti e persone così fantastiche:"Sono stata molto fortunata perché questi uomini sono tutti molto belli ma la parte migliore è come sono come persone. Ho avuto i partner migliori".

Con Daniel Craig, Ana de Armas ha lavorato in Cena con delitto - Knives Out e soprattutto nel prossimo film di James Bond, il venticinquesimo capitolo dal titolo No Time To Die posticipato in autunno a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il film, diretto da Cary Fukunaga, vede nel cast anche Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris e Rory Kinnear.

L'attrice inoltre ha affiancato Ben Affleck in Deep Water. A febbraio è stato pubblicato un servizio fotografico di Ana de Armas per Vanity Fair che ha mandato in visibilio i fan dell'attrice.