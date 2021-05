Ana de Armas compie gli anni e festeggia su Instagram: quali sono i suoi film in uscita?

"Sono così grata di aver potuto festeggiare il mio compleanno con i miei cari, grazie per i regali, le lettere, i fiori, le torte e tutto l'amore! Brindo all'anno incredibile che verrà!": così Ana de Armas nelle scorse ore sulla sua pagina del social network Instagram per festeggiare il compleanno.

E in effetti il 2021 sembra un anno cruciale per la carriera dell'attrice cubana, l'anno scorso candidata ai Golden Globes come miglior attrice non protagonista per Cena con delitto di Rian Johnson: a causa della pandemia, infatti, diversi titoli di punta che la vedranno come star principale arriveranno uno via l'altro nei prossimi mesi, e in occasione del suo compleanno ve li proponiamo qui sotto.

Il primo e più famoso è ovviamente 007 No Time To Die, nuovo film di Cary Fukunaga e ultima puntata di James Bond interpretata da Daniel Craig, che dopo questa prova cederà l'iconico ruolo della spia britannica. Il film, atteso per l'autunno, vedrà la de Armas nei panni di Paloma, una delle nuove Bond-girl della saga.

Da citare anche Deep water, i cui diritti sono finiti alla Disney e la cui uscita è prevista per agosto: si tratta di un thriller erotico diretto da Adrian Lyne nonché il 'set focoso' che ha dato il là alla storia d'amore con Ben Affleck, co-protagonista del film insieme alla star cubana. La storia tra Ben e Ana è già finita nella realtà, ma i fan rincontreranno la coppia nell'opera di Lyne.

Il più atteso dalla critica è certamente Blonde, produzione Netflix che segnerà il grande ritorno dell'acclamato regista Andrew Dominik e nella quale Ana de Armas impersonerà Marilyn Monroe, mentre sempre per il servizio di streaming on demand l'attrice sta girando The Gray Man, nuovo film dei fratelli Russo che la vedrà in un cast ricchissimo che include anche Ryan Gosling e Chris Evans.

Quale fra questi film attendete di più? Siete dei fan di Ana de Armas? Ditecelo nella sezione dei commenti!