Ana de Armas come Lara Croft per il reboot di Tomb Raider è la cosa più bella che c'è

Un nuovo fantastico poster fan-art immagina l'attrice cubana Ana de Armas nel ruolo della nuova Lara Croft, personaggio del mondo dei videogiochi che molto presto tornerà sul grande schermo con il nuovo remake di Tomb Raider.

Il poster, creato dall'artista digitale TheOGCukeman e divenuto immediatamente popolare su Reddit, vede Ana de Armas assumere le pose caratteristiche di Lara Croft, con tanto di pioggia battente, il completo iconico del personaggio - canottiera e pantaloncini - e il suo famoso arco, di fronte ai soliti paesaggi tipici della serie di videogiochi, come foresti e misteriosi templi da esplorare.

Nel corso della sua carriera Ana de Armas è stata co-protagonista degli action-movies 007 No time to die, ultimo capitolo della saga di James Bond con protagonista Daniel Craig nel quale ha interpretato il ruolo dell'agente Paloma, e The Gray Man dei fratelli Russo, nel quale ha recitato al fianco di Ryan Gosling e Chris Evans; la star del controverso capolavoro Blonde di Andrew Dominik ha ritrovato Evans anche nel recente Ghosted di Apple TV+, e prossimamente esordirà nel franchise di John Wick nello spin-off Ballerina al fianco di Keanu Reeves, per una storia ambientata tra gli eventi di John Wick 3 e quelli di John Wick 4.

Nel frattempo, il franchise di Tomb Raider tornerà su Prime Video con una serie tv e un film sviluppati dalla star di Indiana Jones e Il quadrante del destino Phoebe Waller Bridge.