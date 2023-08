Ana de Armas, com'è finita l'assurda causa legale per il trailer di Yesterday?

Ana de Armas e il film Yesterday di Danny Boyle. L'attrice non è inclusa nel cast del film ma inizialmente era stata scelta dalla produzione. La sua presenza nel trailer ha generato addirittura una causa legale. Ora il giudice ha annunciato la sentenza sulla richiesta di due spettatori che avevano accusato Universal.

Secondo i fan, la presenza di Ana de Armas nel trailer, successivamente tagliata nel montaggio finale, avrebbe tratto in inganno gli spettatori e li avrebbe indotti a vedere il film.

La causa da 5 milioni di dollari contro Universal è stata respinta. La class action presentata lo scorso anno da Peter Michael Rosza di San Diego e Conor Woulfe del Maryland, dichiarava che i due spettatori avevano pagato 3,99 dollari su Amazon Prime Video per scoprire successivamente che de Armas non è inclusa nel film.



"A tali consumatori non è stato fornito alcun valore per il loro noleggio o acquisto" si legge nella causa intentata contro Universal per falsa pubblicità, arricchimento ingiusto e violazione della concorrenza sleale. Tuttavia, il giudice Stephen Wilson, che inizialmente aveva dato il nulla osta per il procedimento della causa, ha deciso di archiviarla, concordando con Universal sul fatto che il caso era una 'lesione autoinflitta', dopo che Woulfe aveva rivelato in un emendamento di aver noleggiato il film una seconda volta su Google Play. Il querelante ha spiegato di averlo fatto per denunciare nuove 'false dichiarazioni su Google' poiché de Armas era stata inserita come membro del cast di Yesterday nelle ricerche su Google. Ma Woulfe aveva già visto il film su Prime e quindi non era plausibile che potesse sostenere che l'azione di Universal fosse ingannevole:"Il querelante Woulfe non ha offerto alcuna spiegazione sul motivo per cui credeva che la versione di Yesterday a cui avevano avuto accesso su Google Play sarebbe stata una versione diversa del film a cui avevano avuto accesso su Amazon" ha dichiarato il giudice.

In caso di successo, la causa avrebbe potuto creare un precedente rivoluzionario per le major e il modus operandi con il quale montano i trailer dei film. In ogni caso su Everyeye trovate la nostra recensione di Yesterday... senza Ana de Armas.