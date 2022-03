Ana de Armas, Blonde: dipinto di Marilyn Monroe di Andy Warhol in vendita per 200 milioni!

Blonde con Ana de Armas sarà ufficialmente vietato ai minori diventando il primo film originale Netflix con un rating NC-17, ma in attesa di novità sull'opera di Andrew Dominik in uscita nel 2022 vi segnaliamo importanti aggiornamenti su un dipinto di Marilyn Monroe ad opera di Andy Warhol.

L'iconico ritratto dell'attrice, intitolato "Shot Sage Blue Marilyn", è all'asta e potrebbe raggiungere una cifra stimata di 200 milioni di dollari quando sarà messo ufficialmente in vendita a maggio prossimo. Alex Rotter, presidente di Christie's per gli oggetti d'arte del 20esimo e del 21esimo secolo, ha affermato che se quel prezzo verrà raggiunto stabilirà un nuovo record per i dipinti del 20esimo secolo.

Il ritratto è uno dei cinque dipinti che Warhol fece a Marilyn Monroe. L'artista “ha usato una tecnica di schermatura su questi dipinti, che non ha mai più utilizzato. Era troppo complicato", ha detto Rotter. L'opera - di cui potete trovare un'immagine in calce all'articolo - è attualmente in possesso della Fondazione Thomas e Doris Ammann di Zurigo. Tutti i proventi andranno a beneficio della fondazione, che si dedica al miglioramento della vita dei bambini di tutto il mondo. "La vendita di questo singolo dipinto costituirà l'asta filantropica con il maggior incasso dai tempi della collezione di Peggy e David Rockefeller nel 2018", ha affermato il presidente americano di Christie's Marc Porter. In precedenza, il prezzo più alto raggiunto da un dipinto di Warhol era di $105 milioni: in quel caso si trattava dell'opera "Silver Car Crash (Double Disaster)", venduta nel 2013.

Vi ricordiamo che Blonde di Andrew Dominik era originariamente attesa al prossimo Festival di Cannes, che però salterà per via della decisione di Netflix di non portare nessun film alla Croisette a causa della famosa diatriba con le alte sfere dell'evento e con gli esercenti francese, che va avanti da diversi anni. Per altri approfondimenti ecco perché Blonde sarà un film scandaloso e controverso.