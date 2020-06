Ana De Armas e Ben Affleck, la relazione va alla grande: preparano un viaggio di famiglia

La neo-coppia formata da Ben Affleck e Ana de Armas, rafforzatasi e paparazzata durante la Pandemia da Coronavirus, continua a far parlare di sé in positivo, perché le cose sembrerebbero procedere davvero a gonfie vele per i fidanzati, e questo anche dopo la conoscenza dei figli di lui da parte della De Armas.

Tutto starebbe procedendo alla grande per lei e Affleck, tanto che recentemente l'attrice è stata avvistata mentre era impegnata a caricare dei bagagli su di un Jet privato, con il suo ormai famoso e immancabile cagnolino in braccio. La cosa sorprendente che rafforza ancora di più la loro relazione e il loro legame è però che in questo viaggio estivo non stanno partendo da soli, dato che insieme ai due attori ci sarebbero anche i tre figli di Affleck, con cui la De Armas "ha ormai legato molto" e a cui i ragazzi "sono affezionati".



Intanto, con il diminuire dei contagi e la riapertura dei set sempre più vicina (salmo nuove ondate improvvise), sia Affleck che la De Armas dovrebbero tornare a lavorare entro la fine del prossimo mese, il primo impegnato con le riprese di The Last Duel di Ridley Scott, mentre lei in cerca di un nuovo progetto dopo la fine della produzione di Blonde di Andrew Dominik e del Deep Water di Adrian Lyne, il set galeotto che l'ha fatta innamorare del fidanzato.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.