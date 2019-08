Ana De Armas e Ben Affleck in Deep Water, nuovo thriller erotico di Adrian Lyne

Stando ad un report di Variety, Ben Affleck e Ana De Armas sono in trattative per entrare da protagonisti nel thriller erotico Deep Water, prodotto interamente da New Regency per la regia di Adrian Lyne.

Se gli accordi nelle prossime ore dovessero essere effettivamente portati a termine, la produzione inizierà già a novembre, con la sceneggiatura firmata Zach Helm e Sam Levinson già pronta: la storia si basa sul romanzo omonimo del 1957 scritto da Patricia Highsmith e seguirà la vicenda di una coppia bloccata sia in una piccola città monotona, sia in un matrimonio senza amore in cui lei (De Armas) è autorizzata da lui (Affleck) a portare i propri amanti in casa, purché però non lo lasci mai.

Sorgeranno complicazioni quando la donna inizierà a sospettare che il marito possa aver assassinato uno dei suoi amanti.

Arnon Milchan, Garrett Basch e Steven Zaillian della New Regency stanno producendo con Guymon Casady e Ben Forkner di Entertainment 360. Lyne ha avviato il progetto alla Fox 2000 nel 2013 e New Regency ha acquisito il controllo lo scorso anno.

Vi ricordiamo che Affleck, attualmente sotto un regime di allenamento estenuante, apparirà successivamente in un film della Warner Bros., intitolato ufficiosamente The Way Back, in cui interpreta un allenatore di basket del liceo per la regia di Gavin O’Connor diretto, e ovviamente lo rivedremo al fianco di Matt Damon nel nuovo film di Ridley Scott The Last Duel.

La De Armas invece sta per iniziare le riprese del film Netflix Blonde, in cui interpreterà Marilyn Monroe, ma prossimamente la vedremo in Knives Out di Rian Johnson e in Bond 25.

Tra i successi della grande carriera di Lyne, assente dalla scene dal 2002 con Unfaithful, citiamo Attrazione Fatale, 9 settimane e mezzo, Flashdance, Proposta Indecente, Allucinazione Perversa e Lolita, remake del film di Stanley Kubrick.