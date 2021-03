Ana de Armas, l'attrice in piena modalità di John Wick per The Gray Man: guardate!

A pochi giorni dalle ultime notizie sul cast di The Gray Man, nuovi aggiornamenti sul prossimo blockbuster di Netflix diretto dai fratelli Russo arrivano grazie ad Ana de Armas.

L'attrice cubana, che reciterà nell'action di spionaggio al fianco di Ryan Gosling e Chris Evans, nelle scorse ore ha infatti postato un video sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram: il filmato, riproducibile nel post che trovate come al solito in calce all'articolo, mostra la star in piena modalità John Wick durante un addestramento al poligono di tiro, e l'hashtag dedicato al film dei Russo lascia poco spazio all'interpretazione.

Ricordiamo che il film, che sarà il primo capitolo di un nuovo franchise, è stato annunciato a luglio 2020 ma l'inizio delle riprese è previsto per il prossimo aprile dopo una serie di ritardi accumulati a causa della pandemia. La sceneggiatura è un adattamento dell'omonimo romanzo del 2009 di Mark Greaney, e racconterà il duello mortale e internazionale che vede contrapposto un mercenario ex agente della CIA (Gosling) allo spietato uomo d'affari Lloyd Hansen (Evans). Il copione è stato scritto da Joe Russo e revisionato da Christopher Markus e Stephen McFeely, già collaboratori dei due fratelli registi nei film MCU.

Ana de Armas, che ritroverà Chris Evans dopo Knives Out - Cena con delitto, ha già avuto modo di affinare le sue abilità con le armi da fuoco in 007 No Times To Die, prossimo capitolo della saga di James Bond nel quale interpreta la nuova Bond-Girl Paloma.