Ana de Armas anticipa Paloma, la Bond-Girl di 007 No Time To Die: 'Una vera tosta'

007 No Time To Die arriva da oggi al cinema in Italia, e nelle scorse ore l'attrice e modella cubana Ana de Armas ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio su Paloma, la nuova Bond-Girl della saga di James Bond.

Il film ha avuto la sua grande anteprima mondiale nelle scorse ore e Ana de Armas ha parlato con The Sun a proposito del suo ruolo. "Paloma è un personaggio davvero completo. È sicuramente diversa rispetto alle tante altre Bond-Girl del passato, non credo di aver mai visto una Bond-Girl come lei prima di questo film. È una donna molto divertente, pienamente attiva e sicuramente molto tosta", ha condiviso l'attrice. "E penso che sia stato molto divertente portarla in vita, soprattutto la parte della costruzione del suo guardaroba! E' stata una delle mie fasi preferite dell'intero processo di realizzazione del film."

No Time To Die è stato co-scritto e diretto Cary Fukunaga e sarà l'ultimo film del ciclo bondiano con protagonista Daniel Craig: nel film torneranno anche i precedenti co-protagonisti Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright e Lea Seydoux e, oltre ad Ana de Armas, esordiranno anche Lashana Lynch nei panni di una nuova agente doppio-0 e Rami Malek nei panni del villain Safin.

Per altri approfondimenti scoprite quali Bond-Girl hanno fatto davvero innamorare James Bond nel corso della lunghissima saga cinematografica tratta dai romanzi di Ian Fleming.