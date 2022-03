Ana de Armas su Ben Affleck: 'In Acque Profonde mi ha scioccata' E aspettatevi tanto sesso

Il trailer di Acque Profonde ha anticipato l'uscita dell'attesissimo nuovo thriller erotico del leggendario regista Adrian Lyne, che torna su Prime Video con due stelle da urlo, Ana de Armas e Ben Affleck.

Le due star, che avevano iniziato una storia d'amore proprio sul set del film scatenando i titoli di gossip di tutto il mondo per diversi mesi, oggi non sono più una coppia, ma in una recente intervista promozionale per l'uscita del film Ana de Armas ha comunque elogiato Ben Affleck ricordando il periodo di lavoro trascorso insieme durante le riprese.

L'attrice di No time to die e Knives Out, parlando con la rivista Satellite Week, ha dichiarato: “Il personaggio di Vic è un ruolo molto complesso, ed è anche il motore della storia. Ben è riuscito a sorprendermi in ogni scena. Interpretare Vic gli ha richiesto in egual misura grandi dosi di tragedia e di ironia, e lui è stato incredibile".

Inoltre, il regista Adrian Lyne ha ricordato la grande ed evidente chimica dimostrata da Ben Affleck e Ana de Armas fin dal loro primo incontro: "La prima volta che ho fatto alcune prove con loro è stato a casa mia, li avevo invitati appositamente per vederli interagire. Si facevano battute, erano civettuoli ma guardinghi. Mi piace lavorare in questo modo con gli attori, perché vederli interagire in un ambiente reale rende tutto molto più autentico". Lyne, regista di 9 settimane e mezzo e Attrazione fatale, ha anche aggiunto che ancora una volta Acque profonde conterrà tante scene di sesso: "Trovo sempre difficile staccare il sesso dal resto del film. Il fatto è che le persone tendono a ricordare molto il sesso quando lo guardano."

