Ana de Armas e Ben Affleck insieme in Acque Profonde: le curiosità sul film Prime Video

Esce oggi in esclusiva per gli abbonati di Prime Video Acque Profonde con Ben Affleck e Ana de Armas, nuovo film diretto dal regista di culto Adrian Lyne che torna alla regia vent'anni esatti dopo il suo ultimo lavoro, L'amore infedele uscito nel 2002.

Il film, sul cui set nel 2020 all'epoca delle riprese è nata la bollente vera storia d'amore tra Ben Affleck e Ana de Armas, è basato sull’omonimo romanzo di Patricia Highsmith, e vede le due star nei panni di Vic e Melinda Van Allen, un’influente coppia di New Orleans il cui matrimonio sta cedendo sotto il peso di risentimenti e sospetti. Man a mano che le provocazioni e i giochi psicologici tra i due aumentano, la situazione si trasforma velocemente in un gioco mortale fra gatto e topo: lei è una moglie dichiaratamente infedele che si diverte a portare a cena a casa i suoi giovani amanti, lui un marito segretamente logorato dalla gelosia ... e tutto si complica quando i ragazzi frequentati da Melinda iniziano a scomparire uno dietro l'altro.

Acque Profonde segna il ritorno dei thriller erotici con le grandi star del cinema, un genere scoppiato negli anni '80 e del quale Adrian Lyne è stato sicuramente, insieme a Paul Verhoeven, uno dei massimi esponenti. Un film decisamente non per tutti, non tanto per l'alto tasso di nudità e scene vietate ai minori, quanto sicuramente perché orgogliosamente votato ad un'idea di cinema molto lontana dai gusti degli spettatori di oggi.

Una curiosità? Con questo film Ben Affleck raggiunge il suo miglior amico Matt Damon negli adattamenti cinematografica di Patricia Highsmith: in precedenza, Damon era stato il protagonista del film tratto dal libro Il talento di Mr. Ripley, a sua volta remake del film del 1960 Delitto in pieno sole, diretto da René Clément e interpretato da Alain Delon.

Per altre letture, scoprite tutte le donne del cinema erotico di Adrian Lyne.