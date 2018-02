An Ordinary Man: Saban Films distribuirà il film con Ben Kingsley

La Saban Films ha acquisito i diritti per la distribuzione nordamericana di, film diretto dae con protagonista

Scritto dallo stesso Siberling, il film è prodotto da Kingsley, Silberling e Rick Dugdale per la Enderby Entertainment; il produttore esecutivo è invece Daniel Petrie Jr., con Ness Saban e Bill Bromiley promotori dell’acquisto di Saban Films.

Il presidente della società ha avuto modo di elogiare Kingsley nel suo comunicato: “È una garanzia di classe, coraggio e talento esaltante”, per poi dirsi veramente colpito dal suo lavoro nel film. I piani per la distribuzione nelle sale dovrebbero prevedere una programmazione nel secondo quadrimestre dell’anno.

La pellicola parla di un criminale di guerra in latitanza che inizia a intrecciare una relazione con la sua cameriera, ma quando le ricerche nei suoi confronti incominciano a intensificarsi, questo vecchio generale realizza come la donna sia l’unica persona di cui può fidarsi.

Nel cast, oltre a Kingsley, troviamo Hera Hilmar, Peter Serafinowicz e Robert Blythe. Attualmente inedita, la pellicola è stata presentata in Italia nel corso del Bif&st (Bari International Film Festival). Siberling, noto per aver diretto Casper, City of Angels, Moonlight Mile e Una serie di sfortunati eventi (quello del 2005 con Jim Carrey), non dirigeva una pellicola dal 2009 (l’ultima fu Land of the Lost) preferendo dedicarsi al piccolo schermo.