Amy Winehouse, la regista di 50 sfumature Sam Taylor-Johnson alla regia del biopic

Hollywood ci riprova: dopo vari tentativi di portare sullo schermo la vita di Amy Winehouse con un biopic a lei dedicato, adesso Studiocanal ne produrrà uno con Sam-Taylor Johnson dietro la cinepresa.

È il sito Deadline a riportare come un progetto cinematografico dedicato alla celebre cantante stia finalmente prendendo piede, quando i precedenti tentativi (ad esempio l'annunciato biopic con Noomi Rapace e la pellicola di Monumental Pictures su Amy Winehouse) si sono conclusi ogni volta in un nulla di fatto (eccetto che per il documentario Premio Oscar del 2015 di A24).

Questa volta la pellicola sarà scritta da Matt Greenhalgh (Control, Nowhere Boy) e prodotta da Alison Owen, Debra Hayward e Tracey Steward con il pieno sostegno dell'Amy Winehouse Estate. Alla regia troveremo invece la regista di Nowhere Boy e il primo film del franchise di 50 Sfumature Sam Taylor-Johnson, che pare inizierà la ricerca per l'interprete perfetta nelle settimane a venire.

Il film, si legge sempre nell'articolo di Deadline, ci offrirà uno sguardo alla vita e alla carriera della cantante, dai suoi tempi come cantante Jazz a Londra alla sua ascesa al successo fino a vincere Grammy, BRIT Award e numerosi altri prestigiosi riconoscimenti e arrivare al momento della sua tragica morte nel 2011.

Al momento non abbiamo alcuna data relativa al film, ma vi terremo aggiornati.