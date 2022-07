Amy Winehouse, Marisa Abela è la prima scelta per il biopic sulla cantante!

Quando si tratta di un biopic atteso come quello su Amy Winehouse la prima domanda che viene da porsi è ovviamente quella relativa alla scelta di casting più importante: a chi verrà affidato il delicatissimo compito di dar vita sul grande schermo ad un'artista diventata in breve tempo iconica e ancora viva nella memoria collettiva?

Le ipotesi non mancano di certo, ma in questo caso la produzione sembra orientata a puntare su un nome ancora in rampa di lancio, seguendo una strada leggermente diversa da quella battuta da Bohemian Rhapsody, Rocketman ed Elvis rispettivamente con Rami Malek, Taron Egerton e Austin Butler.

Già, perché stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere Marisa Abela la prescelta per interpretare l'indimenticata cantante di Back to Black e Rehab: classe 1996, Abela è nota soprattutto per il suo ruolo nella serie BBC Industry, ma già di recente è entrata nel giro delle grosse produzioni venendo annunciata nel cast di Barbie in compagnia di colleghi del calibro di Margot Robbie e Ryan Gosling.

La voce è stata lanciata da Variety, che dà la giovane attrice in pole position per accaparrarsi il ruolo da protagonista in questo attesissimo biopic: vi convincerebbe questa soluzione? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che sarà Sam Taylor-Johnson ad occuparsi della regia del biopic su Amy Winehouse.