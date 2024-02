Amy Winehouse, la colonna sonora affidata ad un gigante della musica contemporanea

Uno dei più grandi artisti della musica contemporanea ha accettato di lavorare alla colonna sonora del prossimo film biografico su Amy Winehouse, star del jazz britannico scomparsa tragicamente nel 2011 a soli 27 anni. Il film sarà accompagnato dalle sonorità di un cantante che ha catturato da anni la scena rock alternativa.

Sarà Nick Cave a firmare le musiche del film di Sam Taylor-Johnson. Il cantante australiano ha già iniziato a lavorare alla colonna sonora musicale di Back to Black, che racconterà la storia della breve e intensa vita di Amy Winehouse.



Nel film ci saranno le musiche della cantautrice ma anche una musica di sottofondo che verrà creata proprio da Cave insieme al suo fidato collaboratore Warren Ellis, come espressamente voluto dalla regista Sam Taylor-Johnson.

"Nick e Warren erano gli unici musicisti nella mia mente per comporre Back to Black" ha dichiarato Taylor-Johnson.



La regista è da anni affascinata dal loro lavoro:"Nel corso degli anni ho ascoltato tutto quello che hanno composto e ho desiderato realizzare il sogno di lavorare insieme. La loro sensibilità e la loro comprensione di questa storia hanno portato ad una colonna sonora cinematografica profondamente intensa ed emozionante". La protagonista di Amy sarà Marisa Abela, che ha partecipato anche a Barbie di Greta Gerwig.



Nick Cave e Warren Ellis si sono occupati anche delle musiche di Blonde, incentrato sulla figura di Marilyn Monroe. Su Everyeye trovate il trailer di Amy, il biopic su Amy Winehouse.